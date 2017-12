Ambitieuze trainer Patrick Posthuma vertrekt bij Swift’64

Sportclub Genemuiden opnieuw koploper

20:31 De wedstrijd tussen Excelsior ’31 en SC Genemuiden kende voor laatst genoemde een beter einde dan voor de thuisclub, met een 1-3 overwinning was het SC Genemuiden die de punten mee naar huis mocht nemen en de koppositie in de hoofdklasse B voor de 2e keer dit seizoen in handen kreeg.