Ambulance, doktersauto, twee velden en twee doelpunten bij bizarre slotfase WSV - Schalkhaar

In de tachtigste minuut besloot WSV-trainer Jordy Vakkert de boel om te gooien en Joren Waardenburg in te brengen. Dit leek een gouden wissel: in de negentigste minuut leek hij de winnende goal te maken. Wel moest hij na de aansluitende botsing met de keeper afgevoerd worden met een ambulance.

Ambulance

,,Het is natuurlijk een heel erg somber einde", zei WSV-trainer Jordy Vakkert na de wedstrijd. ,,We besloten de laatste twee minuten uit te spelen omdat beide teams niet voor die laatste minuten terug wilden komen. We spraken in de kleedkamer af om de punten voor Joren over de streep te trekken. Ondanks dat een gelijkspel gezien het wedstrijdbeeld terecht was, is dit natuurlijk heel erg zonde.”