Amzand gaat bij VIOS Vaassen voor een tiende seizoen

Amzand staat met zijn ploeg vierde in de derde klasse C. Van Gurp laat weten ontzettend tevreden te zijn met de werkwijze van de trainer ‘die meedenkt’. ,,En de combinatie met assistent-trainer Thomas Prins is goed. We zijn een aantal jaren geleden de weg ingeslagen naar de tweede klasse. Dit proberen we te doen met onze eigen jeugd. De resultaten zijn goed en iedereen wil elkaar nog. Amzand is een visitekaartje naar de buitenwereld toe. Er is geen reden om iets te veranderen.”