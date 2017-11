Amzand zet spelers Vios op scherp

,,Na een wisselvallige voorbereiding hadden we een goede start, met twaalf uit vier. Maar de laatste twee wedstrijden tegen Rood-Wit en Elspeet hebben we op typische Vios-manier vier punten cadeau gegeven", zegt trainer Maikel Amzand (50). ,,Tegen Elspeet was het helemaal schandalig. Wij kwamen na 50 seconden al voor en stopten daarna om onverklaarbare redenen met voetballen. We hadden bovenaan kunnen staan, dus het is doodzonde. Nu staan we twee punten achter op Unicum."

Kwaliteit ingeleverd

In 2016 speelde Vios nog nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse; een jaar later is de ploeg derdeklasser. Amzand kent de oorzaken. ,,We degradeerden na een eerste periode met nul uit acht. Na de winter hadden we een goede serie, maar speelden we gelijk tegen vijf, zes concurrenten. We hebben veel kwaliteit ingeleverd en de jeugd die doorkomt, heeft op een niet echt hoog niveau gespeeld. Dan kun je hier tegenaan lopen."

Afgelopen zomer stopte topschutter Erik Koldenhof (lager elftal) en Mehmet Akalin ging voor zijn opleiding een jaar stagelopen in Istanbul. Boy Nuesink keerde terug naar Columbia.

,,De jonge jongens moeten dit jaar een stapje meer zetten en zich doorontwikkelen. We gaan voor het hoogste en willen kampioen worden. Of via de nacompetitie promoveren. Al zijn er wel zeven teams die in het linkerrijtje dicht bij elkaar gaan eindigen."

Gefocust

,,De komende duels tegen Zwart-Wit en Unicum worden zwaar, maar willen we voor de eerste periode meedoen, dan moeten we winnen. Wij moeten 100 procent geefocust zijn. Hebben we die instelling niet, dan kunnen we van iedereen verliezen."

De Apeldoorner is zijn zevende jaar ingegaan bij Vios. Het bevalt hem nog steeds goed. ,,Bij ons worden spelers niet betaald, dat moet je ook niet willen als kleine club. De faciliteiten zijn goed en we doen alles als collectief. Dat spreekt jongens aan. Je moet willen investeren in jezelf."