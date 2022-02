Andere clubs hoeven Groen Wit-speler Aaron van Leer nu nog even niet te bellen

Met een zuinige 1-0 zege op De Hoven verstevigden Van Leer en de groenwitten zondag hun koppositie in 4F. ,,We hebben echt een heel goede groep. Ook buiten het voetbal kan iedereen het goed met elkaar vinden. Als de competitie vorig jaar niet afgebroken was, denk ik dat we dit seizoen al in de derde klasse hadden gespeeld. Het maakt niet uit tegen wie we voetballen. Wij willen altijd ons eigen spel spelen. Negentig minuten lang druk zetten. We hebben onszelf voorgenomen om kampioen te worden. Lukt dat niet, dan hebben we het zelf verpest.”