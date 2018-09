André Wassink levert zijn vrijheid met plezier weer in

André Wassink is na elf jaar terug bij Teuge, de club waar hij in 2004 debuteerde als hoofdtrainer. De Apeldoorner (56) staat weer op het veld na een sabbatical van een jaar.

,,Na vijf jaar CSV Apeldoorn (assistent), drie jaar Teuge, vier jaar Oene, drie jaar WZC en drie jaar KCVO wilde ik een jaartje rust. Het laatste jaar werden we bij KCVO kampioen van de vierde klasse. Mooi om zo af te sluiten", vertelt Wassink, die zaterdag met Teuge flink uit zijn slof schoot tegen Barneveld: 5-0.

Afstand

Het jaar zonder voetbalverplichtingen is hem 'heel goed bevallen'. ,,Ik heb het voetbal meer van afstand gevolgd. Zo heb ik veel wedstrijden van CSV Apeldoorn gezien, waar ik al 48 jaar lid ben en tot mijn 35e in het eerste in de spits speelde. Dat zal altijd mijn club blijven. Ook zag ik wedstrijden bij andere clubs waar ik getraind heb: een goed weerzien met mensen die er nog steeds actief zijn."

Ook buiten het voetbal heeft hij zich prima vermaakt. ,,Ik golf al jaren met meerdere broers. We proberen elkaar af te troeven met zo min mogelijk slagen. Ook had ik de vrijheid om te fietsen en te tennissen.”

Kriebelen

Toch begon het te kriebelen, zeker nadat Teuge hem polste voor een terugkeer omdat Marcel Vink na acht jaar sportpark De Dulmer verliet. ,,Sjors Wolters en Jacco Blumink van de TC kende ik nog uit mijn vorige periode, er was gelijk een voetbalklik. De club heeft de afgelopen jaren grote stappen voorwaarts gemaakt in jeugdbeleid en accommodatie. De mentaliteit van 'normaal doen en keihard werken' is niet veranderd. Dat zie ik ook als kwaliteit."

Een eerste succesje heeft hij al behaald. In een poule met Elspeet en Hulshorst bekerde Teuge op doelsaldo door. En competitiestart was zaterdag natuurlijk daverend voor Wassink, die in vijf weken voorbereiding zijn selectie van 38 teruggebracht naar 17 spelers.

Positief verrast

,,Zes jeugdspelers konden zich in oefen- en bekerduels presenteren en zij hebben ons positief verrast", legt Wassink uit. ,,Drie van hen zijn toegevoegd.”

Doelen zijn gesteld. ,,Plezier hebben in het spel door te winnen. Het aantal tegengoals - vorig jaar twee per wedstrijd - moet omlaag, net als het aantal kaarten door praten tegen de scheids. In de stand moeten we het beter doen dan de zevende plek van vorig jaar.”