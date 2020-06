Angelo Kisjes stapt na verhuizing over van HTC naar VSW

Kisjes (23) en zijn vriendin hebben een huis gekocht in Wijhe en dat maakt de overstap naar VSW een logische voor de vleugelaanvaller. ,,Het is een kleine tien minuten rijden. HTC is net iets te ver weg”, zegt Kisjes.

De spits doet wel een stapje terug, van de derde klasse bij SV Zwolle en HTC naar de vierde klasse. ,,Dat is wel jammer, maar VSW wil ook snel terug naar de derde klasse. De doelstelling is om volgend seizoen in de top drie te eindigen”, aldus Kisjes, die dinsdag al trainde in Windesheim. Hij trof daar onder meer twee oud-ploeggenoten van SV Zwolle, William van Oene en Mahsum Yakar.