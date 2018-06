Apeldoorner De Beer tekent eerste profcontract bij Vitesse

De aanvaller, die zijn voetballeven begon bij Apeldoornse Boys, sluit komend seizoen aan bij Jong Vitesse. De Beer (19) zit al tien jaar in de opleiding van Vitesse. In het seizoen 2016/2017 maakte hij al zijn debuut bij het beloftenteam, in de tweede divisie. De rechtsbuiten maakt nu de overstap van Vitesse Onder 19 jaar.