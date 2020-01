Apeldoorner Maikel Lange ruilt Columbia in voor VVOG

PROGRAMMA Amateurs beginnen aan de tweede seizoens­helft; derby's in Genemuiden, Lelystad en Zwolle

21:02 Na de tweede divisie en de hoofdklasse beginnen ook de resterende amateurclubs komend weekeinde aan de tweede helft van het seizoen. In de hoofdklasse staat de eerste streekderby op het schema: SC Genemuiden tegen Berkum. Derby's op lager niveau zijn er in Lelystad (Batavia'90 tegen Unicum) en Zwolle (WVF - ZAC en CSV'28 - Dieze West). Bijzonder is de confrontatie tussen MSC en Quick'20, in de zondag hoofdklasse. Beide clubs hebben vorige week voor een overstap naar het zaterdagvoetbal gekozen.