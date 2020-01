Apeldoornse arbiter Luuk Timmer lonkt naar betaald voetbal

Omdat Luuk Timmer daags na het interview de wedstrijd Excelsior'31 - Barendrecht fluit in Rijssen, is hij deze vrijdag even ‘thuis’. Actief zijn in het schemergebied tussen profs en amateurs is soms ook een logistieke puzzel. ,,Op dinsdag komen de aanstellingen voor de eerste en de tweede divisie. Dan kan het zijn dat je vrijdagavond ineens naar Maastricht moet. Als ik een wedstrijd in het noorden of het oosten heb, ga ik in het weekend meestal naar Apeldoorn.”