Apeldoornse Boys moet even door de zure appel heen bijten: ‘Als we ons niveau halen zijn we heel goed’

Derde klasse Clubicoon Rolf Hofsink gaat nog steeds als een speer, hij bezorgt Mariënberg broodnodi­ge punten en Klooster­haar nog meer zorgen

Mariënberg heeft zaterdagmiddag beslag gelegd op drie broodnodige punten in de strijd om handhaving. Op eigen bodem won de ploeg van hekkensluiter Kloosterhaar. ,,Dit is echt wel een van onze slechtste wedstrijden die we hebben gespeeld,” zegt Rolf Hofsink, die verantwoordelijk was voor de enige treffer.