Apeldoornse spits Arias naar FC Emmen

Periodetitel

Afgelopen seizoen toonde Arias, die ooit begon met voetballen bij AGOVV, zijn vorm door in 31 wedstrijden tien keer het net te vinden. Met FC Dordrecht won hij zelfs een periodetitel, waarna het in de nacompetitie tot de halve finales reikte. Daarin verloor de ploeg van Sparta Rotterdam. Hoewel het dus met ‘Dordt’ niet lukte te promoveren, sprak Arias al openlijk de wens uit in de eredivisie te willen spelen. Met de overstap naar FC Emmen is dat alsnog gelukt.