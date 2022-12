Apeldoornse talenten jagen hun profdroom na: Bibberen in Wesepe voor Milan Berenschot en Jordy de Beer

eerste klasse Yakup Ece heeft zijn plek onder de lat verdiend bij Columbia: ‘We hadden vandaag de goede focus’

Dat hij talent heeft, is al jaren zonneklaar, nu komt het er ook uit in de eerste klasse van het vaderlandse amateurvoetbal. Yakup Ece (32) heeft de concurrentiestrijd onder de lat in elk geval voorlopig in zijn voordeel beslist. Ook tegen Winterswijk was hij weer belangrijk voor Columbia.

4 december