Arjan Keuken volgt bij derdeklasser Bergentheim Bert Snippe op

Trainer Danny van Engeland kan lokroep van liefde Beekbergen niet weer­staan

25 november Een match waarvan iedereen wel wist dat die een keer ging komen, is nu in kannen en kruiken: Danny van Engeland wordt met ingang van volgend seizoen de nieuwe trainer van Beekbergen. De dorpsclub had na het aangekondigde vertrek van Gerton te Winkel maar één droomkandidaat: clubman Van Engeland die de afgelopen vijf jaar bij de buren van Klarenbeek actief was. Hij tekent voor één seizoen.