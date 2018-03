'Arm om de schouder, dat is AZC'

Na zeven seizoenen AZC verlaat René Knuiman de Zutphense club, volgend seizoen is hij trainer van buurman Warnsveldse Boys. ,,Die beslissing nam ik in december, na een open gesprek met het bestuur. Puur op basis van gevoel. Als je er al zo lang rondloopt, wordt het tijd dat je wat anders gaat doen. Ik denk dat dat voor mij goed is én voor de club."

Het waren zeven vooral vette jaren. In het derde seizoen promoveerde AZC naar de derde klasse, in 2015 volgde promotie naar de tweede klasse en daar eindigde het team twee keer in de middenmoot. Ook dit seizoen leek het die kant op te gaan, maar zes nederlagen op rij wierpen de ploeg terug naar de voorlaatste plaats in 2I.

Aan elkaar gewaagd

,,Voor de winterstop sprokkelden we punten. Daarna hadden we een lastig programma, sommige toppers hebben we al twee keer gehad. Dit seizoen is iedereen in onze klasse aan elkaar gewaagd. Je ziet het aan koploper Spero, die verliest ineens twee thuisduels achter elkaar van ploegen die onderaan staan."

Als dat het geval is, is dat ene balletje dat net verkeerd valt cruciaal. ,,We hebben geen geluk gehad, maar dat telt niet. Je moet het afdwingen, als begeleiding moeten wij zorgen dat we positief blijven. Net als de supporters, die blijven ons volop steunen. Spelers oppeppen, een arm om de schouder, dat is kenmerkend voor deze club."

Rust bewaren

Bij dat positieve denken hoort ook: de rust bewaren. ,,Ik blijf wel rustig, ook al heb ik als trainer in competitieverband nog nooit zes keer op rij verloren. Tussen die duels door hebben we ook onze potjes gewonnen; oefenwedstrijden, Achterhoekcup. Maar wij kijken niet achterom, alleen naar voren."