ASC’62 blijft tweedeklasser na winst tegen Hattem

In het restant van de eerste helft verzuimden de Dalfsenaren de score verder uit te bouwen. Hattem was niet bij machte gevaar te stichten voor het vijandelijke doel. Hoe anders was dat in de tweede helft. Met opportunistischer spel drong Hattem de blauwwitten meer en meer achteruit. Spits Felix Noordberger was met een knappe omhaal dichtbij de gelijkmaker, maar zijn poging spatte uiteen op de paal.

Terwijl de gelijkmaker in de lucht ging, was het ASC dat de score verdubbelde. Invaller Roel van Zanten bekroonde een pijlsnelle counter met een doelpunt. Toen even later Stefan Holsappel van dichtbij de 3-0 binnenschoot, was het duel beslist. Door de overwinning heeft ASC’62 zich verzekerd van handhaving in de tweede klasse. Vooral voor coach Waaijer betekende dat een geruststelling van jewelste. “Het laatste dat je wilt is afscheid nemen met een degradatie. Het heeft veel tegen gezeten het afgelopen seizoen, dus daarom ben ik des te blij dat we het gedaan hebben.”