ASC'62 houdt ZAC weg uit de tweede klasse

In de openingsfase leek het een makkie te worden voor ASC'62, dat alleen al in de eerste minuut twee beste kansen kreeg. De thuisploeg voetbalde veel makkelijker, maar zakte daarna weg. Mees Bartels schoot nog wel in het zijnet. ZAC kreeg langzaamaan grip op de partij, zonder daarbij zelf gevaarlijk te worden. Bij gebrek aan beter probeerde Thomas Bakker het in blessuretijd maar eens van grote afstand.

De bezoekers tapten na de thee uit een heel ander vaatje en ASC'62 had het moeilijk met dat opportunisme en fanatisme. Robbin Bastiaan en Rens Blokker schoten over, Lex Heimerikx zag een goal afgekeurd worden wegens buitenspel. Bastiaan was even later zeer dichtbij, maar miste de voorzet van Joey Groen op een haartje. Toch nam ASC'62 weer over, maar het kon niet voorkomen dat het op een verlenging aankwam.

Daarin was het vrouwen en kinderen eerst, met voor beide ploegen de mogelijkheid om de eerste goal te maken. Het duurde tot de 110de minuut, toen Joren Drost zichzelf vrijspeelde. De aanvallende middenvelder, vorig seizoen nog actief in Zwolle, faalde niet en liet sportpark Gerner ontploffen. In de slotfase maaide invaller ZAC'er Iljas Baltes nog over de bal, maar tot strafschoppen kwam het niet meer.

ASC'62 won en speelt volgende week de halve finale van de nacompetitie tegen Quick'20, opnieuw in Dalfsen.