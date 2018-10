ASC'62 knokt zich naar zege

Met een tomeloze inzet wilde ASC’62 de bezoekers bij de strot pakken. Binnen vier minuten had spits Matthijs van Gelder al twee verdedigers neergemaaid. De toon was gezet en scheidsrechter Nijenhuis uit Deventer had moeite genoeg om alles in het gareel te houden. Trainer Björn Hodes moest zijn mannen een paar keer aanspreken dat al dat gemekker toch niks opleverde en verspeelde energie was.

Voor rust werd er niet gescoord, hoewel de bezoekers een paar kansjes kregen die Thom Scherpenkate onschadelijk maakte.

Na rust kwam De Esch makkelijk op voorsprong doordat er bij ASC’62 wat mensen lagen te snurken achterin. ASC’62 stroopte de mouwen nog meer op en Geralt Weijdeman mocht niet mopperen dat het bij geel bleef. Niet veel later raakte Werner Snel de bal voor het eerst goed en het stond 1-1. Even daarna werd de 16-jarige doelman Milan van Erven door Matthijs van Gelder in het nauw gebracht nadat hij de bal los liet. Rick van Faassen schoof de bal in het lege doel: 2-1.

Als even later Matthijs van Gelder bij een duel de verdediger van De Esch naar de grond werkt, blijft het fluitsignaal uit. Chiel Pasman ziet de keeper iets te ver voor het doel staan en vanaf 45 meter gaat de bal er overheen, 3-1. De Esch dringt nog wel aan, maar de pijp is leeg. ASC’62 wint en verdubbelt zijn puntenaantal naar zes, waarmee het op gelijke hoogte staat met De Esch.