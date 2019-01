ASC’62 moet op zoek naar nieuwe coach

MSC veel te sterk voor Noordsche­schut in finale Protos Weering zaalvoet­bal­toer­nooi

1:45 MSC heeft voor de tweede maal in haar historie het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi gewonnen. Uit 100 deelnemende eerste elftallen uit Noord- en Oost-Nederland toonde de Meppelers zich duidelijk de sterkste op de finaledag in sporthal Angelslo. In de finale verpletterde MSC zaterdag eerste klasser Noordscheschut (7-0). Jim Veltmaat was met drie doelpunten de grote man.