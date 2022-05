ASC'62 moet weer in de slag met het degradatiespook: ‘Het is al twee keer goed afgelopen’

ASC'62 is onlosmakelijk verbonden met de tweede klasse H, de Twentse tweede klasse. Sinds 2009 speelt de ploeg uit Dalfsen op dat aansprekende niveau. De vraag is of dat na de zomer nog zo zal zijn. De degradatiezorgen nemen door het verlies tegen Be Quick'28 verder toe. Zorgen over de naderende ‘verkeerde’ nacompetitie. Maar ook zorgen over directe degradatie nu Be Quick Zutphen, de nummer laatst, weer heeft gewonnen. De afstand is nog maar vier punten.