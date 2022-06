ASC'62 ploft na 13 seizoenen kansloos uit de tweede klasse: ‘Jammer, maar het zat er simpelweg niet in’

Dalfsenaar Chiel Pasman (30) kijkt vooraf met gemengde gevoelens terug op de reguliere competitie. ,,Cijfers liegen nooit. We eindigden op negentien punten, elf minder dan een veilige plek (Den Ham, red.). Dat zegt alles. Ons probleem was met name het scoren. Matthijs van Gelder deed door blessures maar twaalf wedstijden mee. Hij maakte er wel acht en bracht ook anderen in scoringspositie. We hebben vaker met dit bijltje gehakt, maar overleven wordt best wel lastig.”