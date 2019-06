Asv Dronten degradeert na verlies tegen ambitieus SVI

Na vier jaar eerste klasse en zelfs een tussenjaar hoofdklasse is asv Dronten weer afgezakt naar de tweede klasse. In de nacompetitie verloor de polderploeg met 1-2 van SVI, dat naar de tweede ronde gaat.

In de eerste helft opende SVI sterk. De ploeg had het meeste balbezit en aanvankelijk ook de meeste dreiging. Via Nico Veldman en Youp Kok kreeg het kansen op de openingstreffer, maar asv Dronten-keeper Jordy Verburg lag in de weg.

Asv Dronten kreeg de beste kans halverwege de eerste helft toen Jodi de Boer op SVI-keeper Alex Grafhorst schoot. Het herstel van Dronten werd op slag van rust omgezet in de voorsprong. Een strakke bal van Jodi de Boer werd snoeihard binnengekopt door aanvoerder Rik Breemhaar.

Stormloop

Na rust maakte SVI al snel de gelijkmaker via een schot van Faisel el Atiaoui. In deze sterke fase van de Zwollenaren viel ook de 1-2. Nathan van Rijn schoot een afgeslagen bal knap binnen. Wat volgde, was een stormloop van Dronten, maar tot de gelijkmaker leidde dit niet. Jodi de Boer, Rik Breemhaar en Willem Jelle Bos kwamen niet tot scoren. In de counter misten ook de SVI-spelers Jari Dunnink en Kok hun kansen.

Voor de ploeg uit Ittersum had het geen gevolgen. De 1-2 winst werd juichend over de streep getrokken. In de tweede ronde speelt SVI volgende week zaterdag wederom op vreemde bodem. Competitiegenoot Sparta Enschede is dan de tegenstander.