Asv Dronten haalt ook Florijn Diepstraten terug

wedstrijd van de week Albatross en de kunst van het overleven

9:56 Het is derbyweekend in het Apeldoornse amateurvoetbal. Naast Columbia-WSV, morgenavond (19.00 uur) in 2J, staat een dag later ook Robur et Velocitas-Albatross in 3B op de rol. Een blik op de overlevingskunsten van laatstgenoemde club, via ervaringsdeskundige Dennis Cavus.