Asv Dronten heeft beet: Wout Sleurink maakt seizoen af

Sleurink was in 2015 voor het laatst actief als trainer, toen hij bij BAS ook al tijdelijk de honneurs waarnam. Destijds degradeerde hij uit de tweede klasse, het niveau waar hij met asv Dronten ook weer gaat spelen. Eerder was Sleurink ook al hoofdtrainer bij Reaal Dronten, ESC en BAS en was hij al hele eventjes interim-trainer bij asv Dronten. Die rol vervulde hij in het seizoen 2012-2013, toen hij asv Dronten behield voor de tweede klasse.