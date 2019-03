Asv Dronten hekkensluiter na pijnlijke nederlaag

Winst Nieuwleu­sen overscha­duwd door blessure

16:54 Na het laatste fluitsignaal in Nieuwleusen was een feeststemming niet bepaald gepast. De ruime 5-0 overwinning was mooi, maar een speler van Fit Boys uit Beilen lag nog op de grasmat na een harde bal tegen het hoofd. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.