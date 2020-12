Asv Dronten kiest voor toekomst met trainer Patrick Posthuma

Posthuma, kind van de club, stapte in de afgelopen zomer in op het Burgemeester Dekker sportpark. Doel van de coach en de club is een terugkeer in de eerste klasse, waarbij geconstateerd kan worden dat de concurrentie groot is in de tweede klasse G. Met het vastleggen van Posthuma kiest asv Dronten ook voor rust in de organisatie, bij de club zaten sinds de zomer van 2016 zes trainers op de bank: Wim Kroes, Raymond Schuurman, Pim Kaagman, Jan Vlap, Wim Schaap en Wout Sleurink.