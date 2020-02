Asv Dronten stijgt naar plek drie na zege

In de eerste helft was asv Dronten heer en meester. De ruimte op de flanken werd goed benut en dat resulteerde al na vijf minuten in de 1-0, door een kopbal van de vogelvrije Jeroen van der Meer. Daarna drukten de Drontenaren door en kreeg het met Willem Jelle Bos en Jodi de Boer enorme kansen om de score uit te breiden. Dit gebeurde niet, maar tien minuten voor rust was het alsnog raak. Bos gaf voor vanaf de zijkant, De Boer schoot binnen: 2-0. Vlak voor rust maakte Robin van Otegem met een mooie lob de aansluitingstreffer voor AVW’66.

De 2-1 gaf AVW vertrouwen, waardoor asv Dronten in de tweede helft ver teruggedrukt werd op zijn eigen helft. De ploeg uit Westervoort kreeg meerdere kansen, maar man of the match Niels Spaapen hield zijn team met een paar puike reddingen op de been. Tien minuten voor tijd gooide Van der Meer de wedstrijd in het slot: 3-1.