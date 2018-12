Avereest geeft de koploper tegengas, maar verliest nipt

Het verschil in kwaliteit tussen Avereest en Elim was vanaf het eerste fluitsignaal zichtbaar en kreeg al in de achtste minuut gestalte middels een doelpunt van de attente spits Jarno Prijs. Het was aan de onverzettelijkheid van de defensie en de wat te gemakzuchtige houding van Elim te danken dat Avereest geloof bleef houden in een goed resultaat. Gaandeweg de ontmoeting groeide de hoop op een stuntje, maar de tricolores uit Balkbrug kwamen aanvallend tekort om hoop om te zetten naar realiteit