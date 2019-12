Avereest maakt het onnodig spannend, maar wint wel van SVN’69

Op een nat en koud sportpark de Balk in Balkbrug was het SVN dat na tien minuten voetballen de voorsprong pakte. Een indraaiende vrije trap kwam terecht op het hoofd van Fouad de Haan, die Avereest-doelman Zwijns kansloos liet.

Met een achterstand ging de thuisploeg aan de thee, waar Lamberink even flink van zich liet horen. ,,Ik heb in de rust gezegd dat ik dit niet accepteer en dat we scherper moesten zijn. In de tweede helft waren wij veel feller en was de wil om te winnen meer aanwezig.’’