Averij voor koploper SC Genemuiden in Vriezenveen: ‘We hebben er alles aan gedaan’

hoofdklasseAls de bal er tien minuten voor tijd via Lars Miedema toch in valt, lijkt SC Genemuiden ternauwernood drie punten over te houden aan het bezoek aan DETO Twenterand. Maar de koploper loopt averij op, want het eindigt alsnog in 1-1.