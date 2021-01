Avontuurtje van Kevin Schmidt bij VVOG blijft beperkt tot een seizoen

,,Ik weet dat ik veel in mijn mars heb en had dat graag in Harderwijk laten zien, maar door de afgebroken competitie wordt dat lastig. Ik ben 100 procent fit en kijk uit naar een nieuwe uitdaging in de hogere regionen van het amateurvoetbal”, stelt Schmidt, die het avontuur niet schuwt en eerder speelde in Schotland en op IJsland, hij was ook actief namens Achilles'29, Berkum en Alcides.

Laurens Sloot zegt namens de technische commissie dat het evaluatiegesprek met Schmidt eerder is gehouden dan eerder was verwacht. ,,We wilden dat moment uitstellen tot de competitie weer was hervat, maar wanneer dat is wordt steeds onduidelijker. Uiteindelijk heeft Kevin aangegeven ook niet heel lang te willen wachten, want hij wil de ruimte hebben om een nieuwe club te vinden. Vandaar dat we nu tot dit besluit zijn gekomen.”