Aydogan werkt aan nieuw succes

Het is even zoeken. Maar met de smartphone in de hand heeft Haluk Aydogan The Irish Elk op de Brink toch gevonden. ,,Man, man. Wat verandert het toch snel in de binnenstad. Dat krijg je als je nooit meer gaat stappen."

Keuzes maken

Sinds kort is de geboren en getogen Deventenaar speler-trainer van vijfdeklasser IJsselstreek. Hij is druk. ,,Je moet keuzes maken, ook in je privéleven. Voetballen is leuk, maar training geven nog leuker. Dit seizoen combineer ik beide nog, daarna richt ik me volledig op het trainerschap."

Dat zat er van jongs af aan al in. ,,Ik speelde mijn hele jeugd bij Colmschate en op mijn 16e ging ik daar pupillen trainen. Jongens begeleiden, spelers beter maken, heel mooi om te mogen doen."

Sprong voorwaarts

De centrale verdediger vertrok als 18-jarige naar Turkse Kracht. ,,De club wilde een sprong voorwaarts maken. Het eerste team was gepromoveerd naar de vierde klasse en met de komst van Coskun Karademir, Abdullah Kilic en de tweelingbroers Güveli was het de bedoeling door te groeien. Dat lukte, we werden in 2014 kampioen in de vierde klasse en het jaar daarop in de derde klasse."

Het verblijf in de tweede klasse was van korte duur, de ploeg degradeerde. Om zich vorig seizoen een niveau lager ternauwernood veilig te spelen. Aydogan, die het zaterdagelftal en het tweede onder zijn hoede had, vertrok naar de tricolores in Deventer-Noord, om de selectie van de naar de zondag teruggekeerde club te versterken.

Verschil van inzicht

Trainer Alper Göbel vertrok in de winterstop na verschil van inzicht over de sportieve koers. Aydogan verzorgt nu de trainingen. ,,Nee, ik werd niet gevraagd. Maar ik ben de enige met papieren, het was logisch. De spelers gaven aan dat het beviel, waarop het bestuur vroeg of ik door wilde gaan."

Met coach Hennie de Witte stelt hij nu het elftal samen, dat tweede staat in 5F en zondag koploper Apeldoornse Boys ontvangt. ,,We zijn veel te sterk voor de vijfde klasse, dat zeggen scheidsrechters die ons fluiten ook. Maar we hebben al te veel duels verloren om nog serieus kans te maken op de titel. Zo realistisch moet je zijn."

Vertrouwen

Het is wél realistisch om via de nacompetitie promotie af te dwingen. ,,Daar moeten we vol voor gaan. Eerst veel punten pakken in de competitie, ook voor het vertrouwen. Spelers aan de kant houden omdat ze op scherp staan of om andere redenen, zullen we niet doen. Niemand wordt gespaard, de ploegen die de laatste periodetitel pakken, zijn vaak ook de sterkste in de nacompetitie."