AZC deelt Warnsveldse Boys flinke tik uit, pijnlijke middag voor Alcides en Lemelerveld boekt ruime zege

tweede divisie Aanvallend laat verliezend HHC te veel steken vallen

Het gevoel dat er meer in heeft gezeten voor HHC Hardenberg, dat overheerst na het verloren duel met Jong Sparta Rotterdam (2-1). Het spel is vrij behoorlijk, maar zeker in de tweede helft levert het veel te weinig kansen op. ,,We kwamen wel in kansrijke positie, maar dan maakten we de verkeerde keuzes”, baalt trainer Bert van Hunenstijn.

10:13