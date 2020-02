AZC’er Havenaar ligt niet wakker van goal meer of minder

Hij is oersterk, balvast en een echte handenbinder. AZC zou met Remy Havenaar één van de meest gevreesde spitsen van de derde klasse B moeten hebben. Toch etaleert de Zutphenaar (26) maar zelden zijn klasse. Zondag hoopt hij zijn kunsten te vertonen in het cruciale duel in de titelstrijd tegen Epe.

In de zomer stond je in de nadrukkelijke belangstelling van een hoofdklasser. Waarom bleef het slechts bij interesse?

,,Na een aantal gesprekken besloot ik zelf van een overstap af te zien. Dat heeft puur met mijn eigen motivatie te maken. Een goede instelling is in mijn ogen nodig om te kunnen slagen. Bij mij is die de laatste jaren juist afgenomen. Dan kan ik mezelf beter niet voor de gek houden.”

Is dat ook de reden dat je jezelf dit seizoen vaker op de bank terugvindt dan aan de aftrap?

,,Ja, en dat is echt mijn eigen schuld. Ik heb er met de pet naar gegooid. Zo liet ik geregeld een training verstek gaan of trainde ik slechts op halve kracht. Het is soms erg lastig als de motivatie ontbreekt. Ik moet het dus puur bij mezelf zoeken, zo reëel ben ik wel. Inmiddels heb ik een goed gesprek gehad met Tom Polman. Ik doe weer mijn best, train hard en wil weer alles geven. Of dat genoeg is voor een basisplaats zal de toekomst uitwijzen.”

Epe-spits Stefan Lokhorst heeft er 20 inliggen. Dat steekt schril af met jouw vier treffers. Jaloers op zijn doelpuntenaantal?

,,Haha, nee. Vroeger zou ik dat misschien wel zijn. Maar ik leef niet echt voor doelpunten. Dat komt omdat ik ook veel op het middenveld heb gespeeld. Ik ben een sterk aanspeelpunt, maar ik denk dat zelfs sommige verdedigers uit mijn team koelbloediger zijn voor het doel.”

Geloof jij in de titelkansen van AZC?

,,Dat hangt echt van zondag af. Als we winnen doen we volledig mee. Bij verlies moeten we ons, denk ik, richten op de nacompetitie. Wat dat betreft is dit echt een sleutelduel. Tijdens de eerste competitiewedstrijd speelden we tegen elkaar. We verloren met 2-1, maar het ging redelijk gelijkop. Ik durf wel te stellen dat wij het laatste half jaar zijn gegroeid. Het zou mooi zijn om de titelstrijd weer open te gooien.”