AZC illusie armer na zeperd tegen titelfavoriet

Omdat het hoofdveld werd afgekeurd, week men uit naar het naastgelegen kunstgrasveld. Daar profiteerden vooral de bezoekers van. AZC was te slordig en gehaast aan de bal en maakte daardoor simpelweg te veel fouten. Het zeer volwassen spelende Epe was vooral dodelijk effectief in de omschakeling.

Zo kwam de koploper na tien minuten ook aan zijn voorsprong. Maurits de Jong bleef koelbloedig voor AZC-doelman Nardo van den Broek en schoof de bal simpel binnen: 0-1. Halverwege het eerste bedrijf herpakte AZC zich en kreeg het meer spelaandeel. Niek Ruumpol had vervolgens de mogelijkheid om AZC aan de gelijkmaker te helpen, maar Epe-keeper Bas van Schoonhoven tikte de bal knap weg. Een minuut later was het - na een snelle tegenstoot - aan de andere kant wel raak via Lars Krijgsman (0-2).