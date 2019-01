AZC kent na rust geen moeite met DVC’26

Het zag er in eerste instantie niet naar uit dat AZC met een ruime overwinning huiswaarts zou keren. De bezoekers openden in de achtste minuut weliswaar de score, maar DVC kwam twintig minuten later op gelijke hoogte. Daar bleef het bij in de eerste helft, waardoor er halverwege een 1-1 tussenstand op het scorebord prijkte.

Energie

,,Qua kansenverhouding was de eerste helft gelijkwaardig’’, zag AZC-trainer Tom Polman. ,,Voor rust hebben we zeker energie in de wedstrijd moeten stoppen.’’

Binnen twintig minuten na de pauze gooide AZC het duel in het slot door uit te lopen naar 1-4. In het laatste kwartier tilden de Zutphenaren de stand naar de comfortabele 1-7.

Debuut