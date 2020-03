AZC recht rug en overklast Diepenveen

Het eerste Diepenveense balcontact werd gemaakt door keeper Nick Witteveen. Al na een minuut kon hij de bal uit het net vissen. De uitblinkende rechtsback Raymond Steinvoort had enkele seconden daarvoor hard afgedrukt en zette zo dus al heel vroeg de 0-1 op het scorebord.

De rest van de eerste helft was AZC veel sterker, maar wist het de vele kansen nauwelijks af te maken. Uiteindelijk lukte Sven Calot het wel en kwam zo de ruststand op 0-2.

Na rust wist Diepenveen dan toch eindelijk wat te creëren. De goed invallende Nick Smeenk gaf een goede dieptepass op Davey Mooren. De nummer 11 gaf een strakke lage voorzet op de ervaren Gijs de Rooij, die in dat soort situaties niet mist.

Met de 1-2 leek het heel even spannend te worden, maar na dit ‘kwartiertje van Diepenveen’ duurde het uiteindelijk niet lang voordat de ploeg van Martin Dollenkamp weer inzakte. Via doelpunten van Mika Dekker, Felix Mulder en Necati Taskoparan kende de wedstrijd uiteindelijk een terechte winnaar en werd de uitslag 1-5 in het voordeel van AZC.