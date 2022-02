Bacuna bezig aan laatste seizoen bij Berkum: ‘De club moet zich nog vijf maanden achter de oren krabben’

hoofdklasseDe lach is terug bij Berkum. Met een 4-2 nederlaag bij DETO ging de Zwolse hoofdklasser op reces, in 2022 lijkt alles anders. ONS Sneek krijgt met 6-0 klop. Met een gretige Johnsen Bacuna, die bezig is aan zijn laatste seizoen op De Vegtlust.

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Zeker voor de aanvallers van Berkum. Neem Julian de Ruiter. Op bezoek bij DETO miste de buitenspeler de mooiste kansen, tegen ONS Sneek is hij goed voor twee doelpunten. Neem Martijn Brakke. Brakke zat in Vriezenveen diep weggedoken in zijn winterjas, nu zijn er zijn eerste speelminuten sinds september. De aanvaller liep in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen AZSV een vervelende enkelblessure op. De 36-jarige Brakke is weer fit en lijkt in een invalbeurt van een half uur gelijk te scoren, maar de treffer wordt onterecht afgekeurd wegens buitenspel.

Liesblessure

Neem Johnsen Bacuna. Ook de aanvaller was dit seizoen nog niet vaak van de partij. ,,Dit is denk ik mijn derde wedstrijd die ik speel dit seizoen, dat zegt genoeg. De groep is nu eindelijk weer fit’’, zegt de maker van de 1-0. Een liesblessure hield de 36-jarige aanvaller lang langs de kant. ,,Wat er precies aan de hand was weet nog steeds niemand. Het begon na een leuke avond met mijn vriendin’’, zegt Bacuna met een grote lach op zijn gezicht.

Quote Wat er precies aan de hand was weet nog steeds niemand. Het begon na een leuke avond met mijn vriendin Johnsen Bacuna

Een leuke middag hebben Bacuna en consorten ook tegen het naïef verdedigende ONS Sneek. Na 26 minuten staat het al 4-0 voor de thuisclub. De aanvallers van Berkum wanen zich in een speeltuin. Waar de Friezen vooral boos zijn op scheidsrechter Vivianne Peters en zeeën van ruimte weggeven tillen Bacuna, Chris van der Meulen en De Ruiter de stand naar 4-0. ,,We zetten hoog druk en zij waren steeds te laat. Dan krijg je heel wat leuke momentjes’’, weet Bacuna.

Rake strafschoppen

Na de pauze kan de aanvaller zijn moyenne nog wat opkrikken, maar direct na de pauze gaan een schot en een stiftje er niet in. ,,We gunnen het elkaar, dat kan onze kracht zijn. Als we vandaag wat egoïstischer waren geweest hadden we misschien nog weel meer doelpunten kunnen maken.’’ De score loopt nog op naar 6-0 door twee rake strafschoppen van Marc van der Meulen (een voor de pauze, een na rust).

Als Bacuna zo speelt als op deze zaterdag is hij clubs op niveau nog zeker een meerwaarde. En die clubs kunnen bellen, want de aanvaller is er niet uitgekomen met Berkum voor volgend seizoen. Na zeven seizoenen lijkt er een einde te komen aan het goede huwelijk tussen de aanvaller en de Zwolse hoofdklasser. ,,Ik heb het hier goed naar mijn zin. Ik wil Berkum nog vijf maanden achter de oren laten krabben. Ik ben fit en kan voor elke club nog een versterking zijn. De regio Utrecht, waar ik woon, ligt voor de hand, maar het kan ook ergens anders zijn. Maar mocht er niks komen dan ga ik met mijn vrienden in de tweede, derde klasse voetballen’’, zegt Bacuna.