Bakker leeft tussen boek en bal

Bij de beroepskeuzetest, lang geleden, had Erik Bakker zijn antwoord snel klaar op de vraag wat hij wilde worden als hij groot was. Profvoetballer natuurlijk. ,,In die zomer werd ik bij FC Zwolle overgeheveld van de A-jeugd naar de eerste selectie, ik had net het vwo afgerond en hoefde niet eens een andere studie te overwegen.''

Jaren later, en 350 wedstrijden als profvoetballer verder, staat Bakker ingeschreven bij de Open Universiteit als student bedrijfskunde. Het was in het najaar een overweging om een 'echte' baan te gaan zoeken. ,,Maar het is logischer om eerst wat te leren'', zegt Bakker. ,,In ben ooit aan de RUG in Groningen begonnen aan een studie bedrijfseconomie. In de Cambuur-tijd was dat. Maar ik kon de discipline niet opbrengen. Dat moet nu beter.'' Misschien wordt Bakker op termijn ondernemer, dat trekt hem wel.

Honka

Het betaald voetbal is een gesloten boek na het vreemde slot van zijn loopbaan bij FC Honka uit Espoo, een club uit de Finse Veikkausliiga. Bakker speelde er welgeteld één keer mee, in augustus tijdens de uitwedstrijd bij FC Lahti. ,,We stonden na een kwartier met 3-0 achter, verloren met 3-2.''

Over zijn opvallende en voortijdige afscheid wil Bakker nauwelijks uitweiden. ,,Het was niks voor mij'', is zijn bondige conclusie. ,,Toen ik er heenging was het heel spannend, was ik er ook van overtuigd dat het mij zou lukken. Maar een half jaar ergens in je eentje zitten... Ik kwam erachter dat ik er heel ongelukkig van werd.''

Bakker heeft vaker soortgelijke problemen gehad. Hij sloeg soms het winterse trainingskamp over, of reisde iets later af op eigen gelegenheid. ,,Dat ging altijd wel in overleg, de meesten begrepen mijn situatie. Gelukkig ging het na een aantal jaren beter, daarom had ik ook vertrouwen in mijn Finse avontuur.''

Extravert is Bakker niet, hij loopt ook niet te koop met zijn prestaties. In Oranje O18 was hij teamgenoot van Kevin Strootman en Patrick van Aanholt, hij bereikte met Cambuur de eredivisie (2013) en was een gewaardeerde middenvelder bij FC en PEC Zwolle. Maar stoere verhalen over zeldzame prestaties blijven uit. ,,Je neemt de herinneringen mee in je hoofd. Mijn ouders hebben wel een plakboek, maar daar kijk ik eigenlijk zelden in.'' De voetballerij heeft hem wel vriendschappen opgeleverd, vooral in Leeuwarden. ,,Laatst zijn we nog een avond op pad geweest, met Martijn Barto, Mart Dijkstra, Wout Droste, Sander van de Streek, Bob Schepers en Harm Zeinstra. Ik kon het best opschieten met Michiel Hemmen, vooral buiten het veld.''

Bakker zal herinnerd worden als een specialist in strafschoppen - één misser maar, namens Cambuur bij MVV - en een man die vrij onopvallend toch twaalf jaar op een aansprekend niveau heeft gespeeld. ,,Alles wat erin zat, is er bijna wel uitgehaald.''

Inmiddels kan hij in Zwolle op de fiets naar de stad en is hij voetballer van Staphorst, de koploper in de hoofdklasse. Die stap richting vergetelheid is bijna automatisch tot stand gekomen. ,,Staphorst is de amateurclub waar ik nog wel eens een wedstrijdje ging kijken, ik kende er ook wat mensen. Toen ze door hadden dat ik weer in het land was, hebben ze gebeld.'' Bakker zit weer in een rustig levensritme, met twee trainingen in de week. ,,De laatste hele wedstrijd als prof was bij De Graafschap, vorig voorjaar. Daarna had ik bijna chronisch last van de hamstring. Goed revalideren is veel lastiger als je geen club hebt. Nu train en speel ik weer wekelijks, dat is prettig.''

Staphorst zet een grote stap richting kampioenschap als Eemdijk morgen wordt verslagen. Maar de tegenstander zegt Bakker niets. ,,Hebben ze groene shirts, ja? Ik weet alleen dat ze tweede staan. Lekker trainen en plezier hebben, dat vind ik op dit moment belangrijker dan kampioen worden.''