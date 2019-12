Bakker redt met penalty een punt voor DOS

Het is een wedstrijd uit duizenden in Kampen, eentje die je best vaak tegenkomt in een seizoen. Weinig spektakel, zoeken naar kansen die spaarzaam zijn. DOS speelt er in ieder geval nog een paar bij elkaar, maar onder andere Frank Jansen weet niet te scoren. Aan de andere kant krijgt Bennekom zo ongeveer één kans en die vliegt natuurlijk direct binnen. Martijn Klein-Holte werkt doeltreffend af.