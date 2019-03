Balkbrug benoemt Elzinga als trainer

Elzinga (62) heeft een lang verleden als jeugdtrainer bij SV Nieuwleusen in zijn woonplaats, hij stapte daarna over naar OZC.

SC Balkbrug zocht een opvolger voor Dik Runherd, die in het aanstaande seizoen bij Vilsteren op de bank zit. Elzinga moet nog wel afwachten of hij bij een vierdeklasser aan de slag gaat, Balkbrug is voorlaatste in de vierde klasse A.