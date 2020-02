Balkbrug blijft steken op laatste plaats

,,Het klinkt misschien vreemd uit mijn mond, maar eigenlijk ben ik best tevreden met ons spel”, aldus de ervaren oefenmeester. ,,We geven de doelpunten vandaag veel te makkelijk weg, dat is doodzonde. En dat we aanvallend wat tekort komen is ook niet alleen van vandaag. Maar op de getoonde inzet heb ik niks te klagen.”

Al in het eerste bedrijf keek Bakbrug tegen een onoverbrugbare achterstand aan. Bij beide doelpunten zag de defensie er niet goed uit. Lichtpuntje was de rentree van Nick Jansen. ,,Hij brengt voetbal in ons spel en is onze beste voetballer. Dat hij weer meedoet is een meerwaarde. Hij was zelf dichtbij de 1-2 in de tweede helft, maar kwam net een teenlengte tekort.”