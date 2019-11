Balkbrug is dan eindelijk van de hatelijke nul af

Balkbrug had de mouwen goed opgestroopt en na zes minuten kopte Patrick Bloemberg al op de lat. Voor Lennart Baas een koud kunstje om de rebound in het lege doel te schuiven. OVC’21 kwam vier minuten later al langszij via de jonge Floris Mensinga. Vervolgens ging er in de eerste helft meer fout dan goed.