Balsters laatste toverkunstje bezorgt Heeten historische plek in de tweede klasse: ‘Kroon op mijn werk’

Derde klasse Robur et Velocitas geeft het opnieuw zelf weg

Het ene seizoen is het andere niet. Desondanks gaf Robur et Velocitas evenals een jaar geleden z’n titelkansen op de beslissende momenten opnieuw zelf weg. Na een knotsgek seizoen nam Sportclub Markelo na de 2-3 zege het kampioenschap in de derde klasse D mee naar huis en stonden Martijn Jongbloed en zijn mannen andermaal met lege handen.