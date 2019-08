Bananenroof om toptalenten in Zutphen te voeden

De delegatie was Arsenal was tijdens een verkennend bezoek erg onder de indruk van de sportaccommodatie en de hotelfaciliteit in Zutphen. Want ook als het nog maar om kinderen gaat, zijn grote voetbalclubs uiterst kritisch bij hun keuze voor (internationale) toernooien. En die clubs hebben wat te kiezen, weet toernooiorganisator Martin van den Burg uit Zutphen.

,,Daarom leggen ze de lat hoog en moet alles tiptop in orde zijn. Ze hebben tientallen punten die worden gecheckt, van een ziekenhuis in de buurt tot de indeling van de kamer, je kunt het zo gek niet bedenken. Wij maken ook gebruik van gastgezinnen. Alleen de Engelse clubs maken daar sinds een zwembadincident met een speler geen gebruik meer van. Die overnachten per definitie in een hotel, in ons geval Fletcher", vertelt de toernooidirecteur.

Uitgebalanceerd

Voedsel, al dan niet halal, is een hot item. ,,Ik sta er wel eens van te kijken, maar deze kinderen krijgen al een heel uitgebalanceerde maaltijd. Vorig jaar was er in een keer een enorme vraag naar bananen, hebben we alle supermarkten in Zutphen leeggeroofd. Wij verzorgen op het sportpark een maal een diner en twee keer een lunch."

Toch zit de club in een luxe positie. De organisatie hoeft beslist niet te bedelen of profclubs alsjeblieft aan hun toernooi willen deelnemen. ,,Dat gebeurt bijna altijd op verzoek van de club zelf. We doen dit nu voor het vierde jaar op rij en als de ervaringen goed zijn, zingt dat rond in het wereldje. Soms zeggen ze bij het afscheid al: tot volgend jaar. Het deelnemersveld is beperkt tot tien, maar we willen niet altijd dezelfde clubs. Je wilt wel dat de winnaar erbij is, om de titel te verdedigen."

Ajax en Barcelona

Ajax en Barcelona staan hoog op het verlanglijstje. ,,Die lijntjes lopen wel, maar het moet maar net in hun plannen passen. Een toernooi van drie dagen is een zware belasting voor zulke jonge kinderen. Die clubs zijn als de dood voor blessures", vertelt Van den Burg.

De animo onder gastgezinnen is elk jaar weer spannend. De organisatie moest ook in de laatste week voor de aftrap nog een extra oproep doen. ,,Het blijft toch vakantietijd, maar de ervaring leert dat het op het allerlaatste moment altijd weer goedkomt."

Hoewel het toernooi veel geld kost, de rekening van Fletcher gaat bijvoorbeeld naar de club, levert het vereniging en stad ook veel op. ,,Het is goed voor onze naamsbekendheid en de spelers nemen ouders mee die hier in de stad logeren en eten. Het toernooi is daarom een stukje Zutphen-promotie. En wie weet, blijkt later dat hier grote namen hebben gespeeld. We bewaren de spelerslijsten elk jaar goed."

Opening

Het toernooi wordt vrijdag om 19.40 uur officieel geopend door wethouder Laura Werger van Sport. Daaraan voorafgaand vindt om 17.30 uur de openingswedstrijd FC Zutphen- Arsenal plaats en aansluitend om 18.25 uur Vitesse-Valencia. Tijdens de officiële openingshandeling presenteren alle teams zich aan het publiek.