Bardy Verhoef stopt na dit seizoen bij Heerde

Verhoef is bezig aan zijn vierde seizoen. ,,Er zijn wat twijfels. Niet over mij persoonlijk, maar over de vraag of het wel goed is om aan een vijfde seizoen te beginnen. Nu is de chemie er nog, maar het is altijd afwachten of die er volgend jaar ook is.” De oefenmeester heeft het afgelopen week tijdens een teamuitje medegedeeld aan zijn spelers. ,,Dat deed ik wel met een brok in mijn keel.”