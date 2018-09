BAS doet een beroep op doelman Jaco Schaap (49)

Trainer Arjen Bredewolt werd voor de eerste competitiewedstrijd tegen Zalk ook geconfronteerd met een afzegging van tweede keeper Hessel Bregman (werk) en dus polste hij de 49-jarige Schaap. ,,Als nieuwe trainer had ik Jaco eerlijk gezegd wat jonger ingeschat dan het jaartal dat ik deze zaterdag op het wedstrijdformulier zag verschijnen. Geen probleem, want hij deed het met al zijn ervaring naar behoren.''

BAS speelde met 1-1 gelijk tegen Zalk en Schaap rekende zich de tegengoal aan. ,,Ik ging met al mijn lengte bij een corner onder de bal door. Ondanks al mijn ervaring een inschattingsfout en daar baal ik van. Mooi en zelfs een bijna emotioneel moment was de invalbeurt van mijn zoon Gerwin. Nu hebben we samen in het eerste van BAS gespeeld en dat doet me wel wat. Ondanks een onnodig gelijkspel was het een bijzondere dag.''