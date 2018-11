BAS houdt vast aan Arjen Bredewolt

Weinig opwindende momenten bij FC Zutphen tegen Be Quick

18 november Het duel tussen de middenmoters FC Zutphen en Be Quick kende maar weinig opwindende voetbalmomenten. Met name in de tweede helft werden vele fysieke duels uitgevochten en de spelers hadden niet altijd respect voor elkaars ledematen. Veel tijd werd besteed aan blessurebehandeling en dat leverde ruim extra speeltijd op, waar eigenlijk niemand op zat te wachten. Toen de stof was opgetrokken had thuisclub FC Zutphen met 2-0 aan het langste eind getrokken.