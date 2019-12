BAS houdt vast aan trainer Arjen Bredewolt

Bredewolt streek in de zomer van 2018 neer in Biddinghuizen, nadat hij eerder werkzaam was geweest bij onder andere WZC Wapenveld, SEH en Go Ahead Kampen. ,,Er is meer dan voldoende perspectief om de samenwerking te continueren”, vertelt Hein Grafhorst, voorzitter van BAS Voetbal. ,,Wij zijn van mening dat we met Arjen de juiste man in huis hebben en we hebben, net als de spelersgroep, veel vertrouwen in hem. Daarnaast past Arjen goed bij cultuur van onze club.’’