BAS is vooral na rust veel te sterk voor VSW

De start is voor VSW, dat via een puike goal van Joey Platenkamp op 0-1 komt. De Zwollenaren trekken zich daarna terug en laten BAS het bedenken. Dat resulteert in een spaarzaam kansje, tot een minuut voor tijd. In een wat rommelige situatie is Luiz Fidom zijn tegenstanders de baas en hij schiet de gelijkmaker binnen.

Het is voor BAS het zetje in de juiste richting, want in de tweede helft wordt al snel het verschil gemaakt. Mike Geres maakt 2-1, is kort daarna goed voor de 3-1, waarna Luiz Fidom ook zijn tweede van de middag maakt. Hij draait een corner in één keer binnen.

VSW doet via Platenkamp nog wel wat terug, maar spannend wordt het niet meer. BAS wint met 4-2 en dat is de vierde zege op rij. Het resulteert in een knappe derde plaats op de ranglijst.